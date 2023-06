Ettersburger Gespräch mit Andreas Rödder

Ettersburg. Andreas Rödder, spricht in Ettersburg über das Thema „Die Selbstbehauptung des Westens“.

Zum Ettersburger Gespräch mit Peter Krause ist Andreas Rödder, am Dienstag, 27 Juni, nach Ettersburg geladen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Um 19 Uhr spricht Rödder über das Thema „Die Selbstbehauptung des Westens“, im Weißen Saal. Rödder lehrt an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Er nimmt regelmäßig in nationalen, aber auch internationalen Medien zu gesellschaftlichen und politischen Fragen Stellung. Wie sind die globalen und nationalen Konfliktkonstellationen unserer Gegenwart entstanden, welche Auswirkungen werden sie haben, welche Radikalisierungen und Entfaltungen sind zu erwarten?

Der Eintritt kostet 12 Euro. Ticket-Reservierung über die Web-Adresse des Schloss Ettersburg: www.schlossettersburg.de