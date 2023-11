Ettersburger Gespräch über Asylpolitik

Der Migrationsforscher Ruud Koopmans ist am Dienstagabend in Ettersburg zu erleben.

Ettersberg. Ruud Koopmans gastiert am Dienstagabend im Gewehrsaal des Schlosses.

Um ein neues Buch mit dem Titel „Die Asyllotterie“ geht es im Ettersburger Gespräch am Dienstag, 14. November, ab 19 Uhr im Gewehrsaal des Schlosses im Nordkreis-Dorf. Bernd Hilder, ehemals ARD-Hörfunkkorrespondent in Washington und Mexiko sowie Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung und der TLZ, spricht mit dem Autor Ruud Koopmans über die Bilanz der deutschen Flüchtlingspolitik seit 2015. Koopmans ist Direktor der Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung am Wissenschaftszentrum Berlin sowie Professor für Soziologie und Migrationsforschung. Im Verlag C.H. Beck erschien von ihm 2021 „Das verfallene Haus des Islam“. Der Eintritt kostet 12 Euro, Reservierungen werden empfohlen.

www.schlossettersburg.de