Wegen der bis 4. Oktober geltenden neuen Corona-Verordnung im Weimarer Land können die Ettersburger Gespräche nicht wie geplant stattfinden (wir berichteten). Für zwei Veranstaltungen gibt es bereits neue Termine, teilt Schlossdirektor Peter Krause mit. So findet das Gespräch von Rüdiger Safranski und Klaus Vieweg jetzt am Samstag, 14. November, um 16 Uhr statt. Und am Sonntag, 15. November, 16 Uhr, wird das ursprünglich am 27. September vorgesehene Gespräch von Christoph Schmitz-Scholemann und Uwe Tellkamp nachgeholt. Gekaufte Tickets gelten für den neuen Termin!