Ettersburg. Der Gemeinderat diskutiert in seiner ersten Sitzung des Jahres am Dienstagabend über das Zahlenwerk.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ettersburger Haushalt steht zum Beschluss

Die erste Sitzung des Ettersburger Gemeinderates im neuen Jahr ist womöglich gleich die wichtigste: Am Dienstag, 11. Februar, stehen Beratung und Beschluss zum Haushalt des laufenden Jahres auf der Tagesordnung. Die Verwaltung der Landgemeinde Am Ettersberg in Berlstedt hat das Zahlenwerk, das unter anderem die Investitionen für das laufende Jahr sichert, in Abstimmung mit Bürgermeister Jens Enderlein vorbereitet. Der Finanzplan für die Jahre bis 2023 gehört mit zu diesem Paket, der Beschluss folgt direkt im Anschluss. Die Gemeinderäte wollen zudem über das Erscheinungsbild und die Darstellung ihrer Kommune im Amtsblatt der Landgemeinde, dem „Ettersberg-Journal“, diskutieren und beschließen. Auf Initiative von Landgemeinde Bürgermeister Thomas Heß hatte der Stadtrat unlängst seinem offiziellen Publikationsorgan ein neues Erscheinungsbild unter anderem mit kompakteren Text-Umfängen verordnet. Den Abschluss des öffentlichen Teils bilden Informationen des Bürgermeisters sowie Anfragen und Hinweise der Gemeinderäte.

Dienstag, 11. Februar, 19 Uhr im Versammlungsraum des Gemeindehauses, An der Schule 3