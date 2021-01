Ettersburger Spielplatz lockt auch Auswärtige

Zum festen Bestandteil des Dorflebens ist binnen weniger Wochen der neu gestaltete Ettersburger Spielplatz geworden. Dessen Aufwertung war eines der drei größeren Bauprojekte der Gemeinde in diesem Jahr, neben dem Errichten einer Leichtbau-Lagerhalle und eines Verweil-Pavillons auf dem neuen Sport- und Freizeitgelände.

„Das Geld, das der Freistaat für neu geborene Kinder zahlt, haben wir hier so eingesetzt, wie es in den Richtlinien vorgesehen ist“, sagt Bürgermeister Jens Enderlein. Die Geräte kosteten rund 4000 Euro, mit Umfeld-Vorbereitung und Aufstellen beträgt die Investition rund 5500 Euro. Der Spielplatz liegt relativ zentral gegenüber der Einmündung der Straße Am Keßling, die in ein Neubaugebiet führt, auf die Hauptstraße. Neu sind dort Wippe, Netzschaukel und zwei auf Federn montierte Schaukelfiguren. Als Fallschutz genügt wegen der relativ geringen Höhe der neuen Geräte eine Schicht Rindenmulch.

Seit der Abnahme durch den TÜV ist der Platz nutzbar, seine Anziehungskraft endet nicht an der Gemeindegrenze: „Man trifft hier zum Beispiel auch Familien, die aus Weimar herüberkommen“, schmunzelt Enderlein. „Und wir haben ja immer noch Hoffnung, dass Ettersburg wieder einen Kindergarten bekommt.“