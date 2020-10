Etwas härtere Bandagen für die Hausverwalter im Nordkreis

Mit Unterschriften von Bürgermeister Thomas Heß (CDU) auf 24 neuen Verträgen hat die Landgemeinde Am Ettersberg einen wichtigen Schritt bewältigt, um die Neugliederung auf Verwaltungsebene voranzubringen. Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung am 8. Juli in Krautheim nach ausführlicher Diskussion dem Bürgermeister die Vollmacht zu den Unterschriften erteilt.

Vertragspartner sind unter anderem die Weimarer Immobilien-Unternehmen Lange & Hofmeister für die kommunalen Wohnungen in Berlstedt und Großobringen sowie Höhnl für die in Buttelstedt, das Trägerwerk Soziale Dienste für die Betreibung der Kindergärten Berlstedt, Hottelstedt, Buttelstedt, Großobringen, Heichelheim, Ramsla und Krautheim sowie die Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein als Träger der Kita Sachsenhausen. Die neuen Verträge sind auf alle verwaltungsrechtlichen Bestimmungen sowie die neueste Gesetzeslage aktualisiert und so weit wie möglich vereinheitlicht. Für die Bürger in der Landgemeinde ändert sich zunächst nichts, ihre Miet- oder Kita-Verträge bleiben unverändert. Sie sollen allerdings längerfristig von vereinfachten Strukturen und Abläufen profitieren. Die Landgemeinde hat ihre Verwaltung im August um zwei neue Stellen ergänzt: Corinna Engelhardt als Gebäude- und Energiemanagerin, Karsten Lange als Sachbearbeiter für Mieten und Pachten. Zusammen sollen sie mehr Synergien und Effizienz etwa beim Thema Strom- und Heizkosten umsetzen, Fördermöglichkeiten für Modernisierungen finden. Lange ist jetzt zentraler Ansprechpartner für die beiden Hausverwalter-Firmen. Deren Entgelte kann die Landgemeinde durch neue Klauseln in den Verträgen künftig kürzen, wenn sie leerstehende Wohnungen nicht innerhalb einer bestimmten Frist zur Neuvermietung ausschreiben. Zudem haben alle jetzt unterschriebenen Verträge eine begrenzte Laufzeit bis Ende 2023. Rund anderthalb Jahre arbeitete die Verwaltung auf diesen Schritt hin. Bürgermeister Heß lobte vor allem die Amtsstellen-Leiterin für Finanzen und Kindertagesstätten, Carolin Bock, für das Bewältigen dieser Fleißaufgabe.