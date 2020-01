Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Examen mit Erstaufführung

Die europäische Erstaufführung des Oboenkonzertes „Spirit of the Wild“ stand am Donnerstag im Zentrum des Konzertes, das das Hochschulorchester unter Leitung von Nicolás Pasquet in der Weimarhalle. Nigel Westlake ließ sich dafür von einer weitgehend unberührten Küstenlandschaft inspirieren, die Jahrtausende lang Heimat eines Aborigines-Stammes war. Solistin Fanny Kloevekorn (Hamburg) spielt seit ihrer Kindheit Oboe. Nach dem Bachelor-Studium in Lübeck kam sie 2012 in die Oboenklasse von Matthias Bäcker in Weimar, wo sie zunächst ihren Master machte. Der Auftritt Donnerstag beschloss ihr Aufbaustudium zum „Konzertexamen“.