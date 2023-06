Exkursion zu den Brutplätzen der Mauersegler in Weimar

Weimar. Die Weimarer Artenschützerin Helga Brunnemann berichtet über die Vogelart.

Auf Exkursion zu den Brutplätzen der Mauersegler in der Stadt Weimar können sich Interessierte am Freitag, 7. Juli, begeben. Artenschützerin Helga Brunnemann stellt die Akrobaten der Lüfte bei einer vogelkundlichen Führung vor. Veranstalter ist der Nabu-Regionalverband Weimar/ Apolda. Helga Brunnemann berichtet dabei Interessantes über diese Vogelart und andere Gebäudebrüter, vor allem, wie mit wenigen Mitteln an einer Hausfassade viel für diese elegante Vogelart errichtet werden kann.

Seit Anfang Mai sind die Mauersegler aus ihren Winterquartieren im südlichen Afrika zurück, teilt der Nabu-Regionalverband Weimar/ Apolda weiter mit. Da die Tiere die hiesigen Gefilde aber schon Anfang August wieder verlassen müssen, bleiben ihnen nur wenige Wochen für das Brutgeschäft. Mauersegler sind Gebäudebrüter und haben sich wie Schwalben, Turmfalken, Hausrotschwanz und Schleiereule an das Leben in Dörfern und Städten angepasst.

Stabile Population hält sich in Weimar

Helga Brunnemann ist Leiterin der Arbeitsgruppe Gebäudebrüterschutz im Regionalverband des Naturschutzbundes Weimar/ Apolda und Naturschutzbeauftragte der Stadt Weimar. Sie setzt sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich mit ihren Unterstützerinnen und Unterstützern erfolgreich für den Erhalt und die Neuschaffung von Nistplätzen für Mauersegler ein. Vor allem ihrem Einsatz und ihrer Beharrlichkeit ist es zu verdanken, dass sich eine stabile Population dieser geschützten Vogelart in Weimar erhalten konnte, heißt es in der Nabu-Ankündigung. Erst kürzlich wurde Helga Brunnemann für ihr langjährige Engagement vom Nabu gebührend gewürdigt.

Führung, Freitag, 7. Juli, Treffpunkt: Herz-Jesu-Kirche, 20 Uhr