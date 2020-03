Bei der IHK in Weimar erhalten interessierte Unternehmen am Montag eine kostenlose Rundum-Beratung zum Thema Digitalisierung.

Weimar. Bei der IHK in Weimar bieten Experten vom Thüringer Kompetenzzentrum Wirtschaft 4.0 am 9. März einen Beratersprechtag an

Experten-Rat zu Digitalisierung

Einen Beratersprechtag zum Thema Digitalisierung findet am 9. März bei der IHK in Weimar statt. Interessierte Unternehmen können sich in einem einstündigen persönlichen Gespräch kostenfrei zum Online-Auftritt – also Website und Social Media-Profilen – beraten lassen. Dies übernehmen Experten vom Thüringer Kompetenzzentrum Wirtschaft 4.0. Themen sind unter anderem Design, Nutzerfreundlichkeit, Suchmaschinenoptimierung und Sicherheit der Website sowie die zielgruppenorientierte Kommunikation in den Sozialen Medien. Geprüft werden auch rechtliche Belange.

Der Sprechtag findet am Montag von 9 bis 16 Uhr statt. Terminvereinbarung erforderlich unter Tel. 03643/885 414 oder per E-Mail: janaburkhardt@erfurt.ihk.de.