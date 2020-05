Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Extra-Nachhilfe für Schüler

Nach der schrittweisen Öffnung der Schulen ist ab sofort auch die Nachhilfe in der Schülerhilfe wieder möglich, teilte die Einrichtung am Montag mit. Parallel werde Online-Nachhilfe per Video-Chat fortgeführt. Damit dieses Schuljahr erfolgreich beendet werden könne, biete das Nachhilfeinstitut Wissens-Checks sowie Schulstart-Intensivkurse zu Sonder-Konditionen an. Die Angebote finden mit Hygienevorkehrungen in Kleingruppen statt.

Die Awo bietet zum Schulstart im Bürgerzentrum Nord (Schulze-Delitzsch-Str. 1) eine kostenfreie Lernbegleitung für Schüler der Klassen 1 bis 10 an. Diese übernehmen Ehrenamtler. Das Angebot finde einzeln, mit Mindestabstand und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen statt. Anmeldung: Coronahilfe-Servicetelefon 036454 / 469 269 oder coronahilfeweimar@awo-mittewest-thueringen.de.