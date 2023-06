Fachkundige Blechbläser bei Montagsmusiken in Tiefurt

Tiefurt. Trompetenensemble der Hochschule für Musik am Montag in Tiefurt auf der Bühne.

Freunde des Blechbläserklangs erwartet ein außergewöhnliches Ereignis: am Montag den 5. Juni wird in Tiefurt das Trompetenensemble der Hochschule für Musik Franz Liszt unter Leitung von Uwe Komischke glanzvolle Trompetenmusik präsentieren. Darüber informiert die Sprecherin der Konzertreihe.

Das Ensemble gibt regelmäßig Konzerte und war bereits in Japan, China und Ungarn zu Gast. Der musikalische Leiter Uwe Komischke lehrt seit Oktober 1994 als Professor für Trompete an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und ist gefragter Solist im In- und Ausland. Als Zugabe ist auch noch ein Tuba-Quartett der Hochschule zu erleben – Blechblaskunst par excellence, heißt es in der Mitteilung.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Bei schönen Sommerwetter wird das Publikum gebeten, Sonnenhüte und Sonnenbrillen mitzubringen, da nicht nur Schattenplätze angeboten werden können. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der St. Christophoruskirche statt. Eintritt gegen Spende.

Am darauffolgenden Montag, dem 12. Juni, steht unter dem Titel „Klez & Mehr. Zum Jüdischen Schatz von Erfurt“ dann The String Company aus Erfurt auf der Bühne in Tiefurt.