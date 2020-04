Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fällung von kranken Ahornen

In der Weststadt beginnt am Dienstag, 21. April, die Beseitigung der mit dem Rußrindenpilz befallenen Bäume. Der Kommunalservice fällt mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr etwa 50 kleine bis mittelgroße Bergahorne in der Grünanlage südlich der Budapester Straße. Ihr Sporenstaub ruft allergische Reaktionen hervor. Deshalb dürfen die abgesperrten Bereiche nicht betreten werden.