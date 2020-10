Fällungen überall im Webicht

Weimar. Wegen der Arbeiten, die in dieser Woche laufen, sind überall in dem Weimarer Waldgebiet Wege kurzzeitig gesperrt

Im Webicht nimmt das Forstamt Bad Berka derzeit die angekündigten Fällungen vor. Dabei kommt es laut Revierförster Wolfgang Grade zu kurzzeitigen Sperrungen von Waldwegen. Besucher sollten diese einhalten sowie im Interesse der eigenen Sicherheit den Weisungen des Personals folgen. Anfang nächster Woche sollen die Arbeiten beendet sein.

Gefällt werden überall an Webicht-Wegen vorrangig durch Trockenheit oder Befall absterbende oder stark geschädigte Bäume. Einzelne Fällungen würden dazu dienen, die Sichtachsen am denkmalgeschützten Stern zu erhalten. An den Hügelgräbern sind zum Schutz des Bodens Rückepferde im Einsatz. Zudem werde die Sperrung von Tiefurter Allee und Ilmradweg genutzt, um dort Baumpflege zu betreiben.