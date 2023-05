Färberdorf Neckeroda drei Tage lang im Zeichen der Kräuter

Neckeroda. Ein großer Kräutermarkt am Samstag steht im Mittelpunkt der ersten Neckerodaer Kräutertage.

Premiere im Färberdorf im südlichsten Zipfel des Weimarer Landes: Der Förderverein „Thüringer Färberdorf“ organisiert von Freitag, 5., bis Sonntag, 7. Mai erstmals zusammen mit dem Thüringer Kräuternetzwerk die Neckerodaer Kräutertage. Thematisch dreht sich hier alles um Heil-, Duft-, Gewürz- und Färbepflanzen. Neben Workshops, Kursen und Vorträgen steht auch ein Publikums-Highlight auf dem Programm: Am Samstag von 10 bis 17 Uhr steigt ein großer Kräutermarkt. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Tombola.

Um 11, 13, 15 und 17 Uhr starten jeweils rund zweistündige Kräuterwanderungen durch Neckeroda und Umgebung mit dem charakteristischen Wall, geführt von „Kräuterfrauen“. Die Teilnahme kostet pro Person 15 Euro, Anmeldungen sind vor Ort möglich. Der Markt bietet zudem vor allem ein Angebot an Kräuterpflanzen sowie daraus erzeugten Produkten aus Thüringen.

Den Startschuss gibt am Freitagabend ab 17 Uhr eine Vernissage: Im „Haus der Farben“ gleich hinter dem Ortseingang startet die Ausstellung „Farbenfroh: Wilde Kräuter – Schräge Häuser – Bunte Hühner“ mit Grafiken, Aquarellen und Drucken von Julia Hornickel. Christine Schwarzbach vom gastgebenden Förderverein begrüßt die Besucher, Journalistin Beate Tyron spricht die einführenden Worte. Hans-Peter Lotzwick an der Gitarre steuert den musikalischen Rahmen bei. Die Ausstellung wird für ein Dreivierteljahr an dieser Stelle zu bestaunen sein. Zudem bietet der Färberdorf-Verein Führungen durch seinen im vorigen Jahr neu angelegten Färbekräutergarten an.

Unter den Workshops sind drei Angebote am Sonntag, für die sich Interessierte noch anmelden können.

www.faerbedorf-neckeroda.de