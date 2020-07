Fahndungserfolg in Weimar-Nord

Fahnder der Kripo-Inspektion Jena und Beamte des Landeskriminalamtes haben Mittwochabend in Weimar-Nord einen 50-Jährigen festgenommen. Er versuchte noch, über einen Balkon im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses zu flüchten, schaffte es aber nur bis in den Keller des Nachbaraufganges. Dort klickten die Handschellen.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Erfurt hatten die Fahnder seit Anfang Dezember 2019 konzentriert nach dem Mann gefahndet. Er war schon mit Gewalt- und Eigentumsdelikten aufgefallen. Wegen Drogendelikten war er zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Unter der Auflage, sich einer Drogentherapie zu unterziehen, wurde ihm ein Teil der Strafe erlassen. Nach wenigen Tagen brach er die Therapie ab.

Die Fahnder kannten den Gesuchten bereits. 2017 nahmen sie ihn wegen eines Haftbefehls im Großraum Leipzig fest. In den vergangenen Monaten verfolgten sie Spuren in Südthüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, wo sich der Gesuchte an wechselnden Orten verborgen hielt.