Fahrer eines Transporters in Oberweimar sucht nach Rempler das Weite

Themenbilder Polizei-Einsatz / Polizei-Arbeit am 14.08.18 in Gelsenkirchen: Blaulicht auf einem Polizeiwagen Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services GmbH

Oberweimar. Ein Parkrempler in Oberweimar ist am Samstag einfach davon gefahren.

Am Samstag gegen 7.30 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich in der Weimarischen Straße in Oberweimar auf Höhe eines Bäckers eine Unfallflucht ereignete. Dabei wollte ein der Fahrer eines VW-Transporter am Straßenrand seitlich einparken und beschädigte dabei geparkten Auto. Anschließend verließ der VW-Fahrer pflichtwidrig die Unfallstelle. Am Verursacherfahrzeug müsste Sachschaden am Stoßfänger hinten rechts entstanden sein. Weitere Zeugen werden gebeten sich ebenfalls bei der Polizei Weimar zu melden.