Fahrschülerin fährt gegen Hauswand und flüchtet - Radfahrer stürzt wegen freilaufendem Hund

Weimar. Die Polizei in Weimar hatte es am Wochenende unter anderem mit einer übereifrigen Fahrschülerin, einem freilaufendem Unfallverursachendem Hund und einem Firmeneinbruch zu tun.

Am Sonntagmorgen informierte eine Anruferin die Polizei, dass in der Nacht ein Auto gegen die Fassade ihres Hauses in Nohra gefahren sei und im Anschluss die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen hat. Demnach hatte der Sohn der Frau den Unfall mitbekommen und konnte dadurch das Unfall-Auto beschreiben. Kurze Zeit später meldete sich der Fahrzeughalter bei der Polizei und teilte mit, seine Freundin mache gerade den Führerschein und habe eine Übungsstunde mit seinem Auto gemacht. Dabei habe sie Gaspedal und Bremse verwechselt und sei deshalb gegen die Hauswand gefahren. Sowohl gegen die 18-jährige Fahrschülerin als auch gegen den 18-jährigen Fahrzeughalter wurden Anzeigen erstattet. Am Haus entstand ein Schaden von 2000 Euro, der Schaden am Pkw beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Radfahrer muss wegen freilaufenden Hund bremsen und stürzt

Am Sonntagmittag befuhr ein 59-jähriger Radfahrer den Radweg im Webicht von Weimar kommend in Richtung Tiefurt. Kurz nach der Sechsbogenbrücke lief laut Angaben der Polizei unerwartet ein Hund über den Weg. Der Radfahrer musste scharf abbremsen und kam dabei zu Fall. Er fiel über den Fahrradlenker und schlug mit dem Gesicht auf dem Boden auf. Er wurde mit Verdacht auf eine Gesichtsfraktur ins Klinikum gebracht. Der Hund blieb unverletzt. Da er aber nicht angeleint war, wird sich wohl seine Halterin für den Unfall verantworten müssen.

Mit Auto festgefahren

Am Sonntagabend fuhr eine 82-Jährige mit ihrem Auto auf dem Platz hinter der Herderkirche. Dort große Steine abgelegt, damit Autos hier nicht langfahren können. Die Frau fuhr mit ihrem Auto gegen einen der Steine, welcher sich dadurch unter ihren Pkw schob. Da die Frau nun nicht mehr wegfahren konnte, musste ihre Auto durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Am Auto entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Einbrecher stehlen Werkzeuge aus Firma

In der Zeit vom 5. August (22.30 Uhr) bis zum 6. August 2023 (6 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände in Umpferstedt. Dort verwendeten sie eine Leiter als Einstiegshilfe in ein Fenster. Nachdem in der Halle ein weiteres Tor komplett demontiert wurde, schoben die Einbrecher mit einem Stapler erst einen Anhänger aus der Halle und dann ein so genanntes Polterschild für Forstmaschinen und nahmen beides mit. Der Wert des Schildes und weiter entwendeter Werkzeuge beläuft sich laut Angaben der Polizei auf 20.000 Euro.

