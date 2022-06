Falk Müller spielt in Kromsdorf

Kromsdorf. Zweites Konzert „Rock im Park“ am Sonntag.

Falk Müller bestreitet das zweite Konzert der Reihe „Rock im Park“ der Kromsdorfer Kulturbrauerei. Solo und unplugged, nur mit Stimme und Gitarre steht der Musiker am Sonntag, 26. Juni, ab 11 Uhr auf der Bühne am Biergarten der Schlossgaststätte. Er bringt Klassiker von Peter Maffay, Reinhard Mey und Udo Jürgens, versucht sich aber auch an aktuellen Hits von Ed Sheeran über Max Giesinger bis George Ezra. Der Eintritt ist wie immer frei, bei schlechtem Wetter wird das Konzert in den Saal des Schlosses verlegt.