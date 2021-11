Falk Zenker spielt auf der Finissage

Weimar. Fantasievolle Klangmalerei verabschiedet die Ausstellung „Nachtviolenprojekt“ in der Galerie Profil. Zu Gast ist der Gitarrist Falk Zenker.

Musikalisch klingt die Ausstellung von Gerd Kanz in der Galerie Profil am Mittwoch, 24. November, 19.30 Uhr, aus. Der bekannte Gitarrist Falk Zenker lädt im „Nachtviolenprojekt“ von Kanz zu fantasievoller Klangmalerei zum Abheben ein. Es gelten die aktuellen Pandemie-Maßnahmen zum Schutz vor Covid-19. Bereits am Samstag, 27. November, 15.30 Uhr, wird in der Galerie die neue Ausstellung „Buchstaben(t)räume“ mit Kalligraphie, Malerei und Buchkunst von Gudrun Illert eröffnet.