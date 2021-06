Familie auf Diebestour - 14-jähriger Langfinger - Cannabis kassiert

Eine Mutter steckte Diebesgut in den Rucksack des eigenen Kindes (Symbolbild).

Weimar Das sind die Polizeimeldungen aus Weimar und Umgebung

Mutter steckt Gestohlenes in Rucksack des Kindes

In einem Supermarkt in der Weimarer Altstadt wurde Dienstagnachmittag eine Familie beim Ladendiebstahl erwischt. Die 23-jährige Frau konnte dabei beobachtet werden, wie sie mehrere Sachen im Laden in den Rucksack eines ihrer Kinder steckte und im Anschluss das Geschäft verlassen wollte.

Da sie sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei verständigt. Die Polizisten fanden noch mehrere neuwertige Gegenstände, deren Herkunft die Weimarerin nicht wirklich erklären konnte. Sie wurden sichergestellt. Die Prüfung, ob es sich bei der Kleidung und den Spielsachen auch um Diebesgut handelt, läuft.

14-Jähriger wird seiner Mutter übergeben

Ein weiterer Ladendieb wurde in einem Supermarkt in der Weimarer Westvorstadt gestellt. Auch hier musste die Polizei hinzugezogen werden. Der den Polizisten bestens bekannte Dieb ist gerade mal 14 Jahre. Er wurde seiner Mutter übergeben.

In Bad Berba Cannabis geschlagnahmt

In Bad Berka unterzogen Polizeibeamte am Mittwochabend einen E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Da er zwar einräumte Drogen konsumiert zu haben, einen vorläufigen Test aber ablehnte, musste sich der 18-Jährigen einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde bei der Überprüfung seiner Personalien eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und beschlagnahmt.

