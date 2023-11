Sozialarbeiterin Beate Bergmann kommt am nächsten Mittwoch in das Berlstedter Dorfgemeinschaftshaus.

Familien-Themenabend in Berlstedt

Berlstedt. Um Zusammenhalt und Streit unter Geschwistern geht es in der kommenden Woche.

„Geschwister – nah und fern zugleich“ ist der Titel des dritten Themenabends, den das Lokale Bündnis für Familien im Weimarer Land in Zusammenarbeit mit dem Thüringer Eltern-Kind-Zentrum des ortsansässigen Kindergartens „Spatzennest“ in Berlstedt anbietet. Am Mittwoch, 22. November, soll es ab 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus um Geschwisterliebe und Geschwisterstreit gehen. Referentin ist Sozialarbeiterin Beate Bergmann, die sich natürlich auch Zeit nimmt, um die Fragen der Interessierten zu beantworten.