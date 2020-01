Weimar. Ihr Bild namens „Buntes Land“ übergaben Weimarer Kinder und der Künstler Khaled Arfeh an die Kinderkommission des Deutschen Bundestages.

Farbenfroher Appell der Weimarer Kinder an die Politik

Ein Kunstwerk aus der Kulturstadt mit dem Titel „Buntes Land“ schmückt demnächst einen Raum des Deutschen Bundestages in Berlin. Seine Schöpfer sind Weimarer Mädchen und Jungen, die sich am 20. September, dem Weltkindertag, im Rahmen des Straßenfestes auf dem Herderplatz unter Anleitung des syrischen Künstlers Khaled Arfeh kreativ betätigt hatten. Zehn von ihnen durften zur Belohnung für ihre Mühen einen aufregenden Tag in der Bundeshauptstadt erleben.

Die 9- bis 14-Jährigen gingen mit der Kinder- und Jugendbeauftragten der Stadt, Sina Solaß, sowie Bürgermeister Ralf Kirsten auf große Fahrt nach Berlin. Eingeladen hatte sie die Kinderkommission des Bundestages, mit Unterstützung der Thüringer CDU-Abgeordneten Antje Tillmann. Das Weimarer Autohaus Schinner hatte eigens einen Transporter bereitgestellt, mit dem Khaled Arfeh das großformatige Kunstwerk nach Berlin brachte. Intention des Bildes: Es soll die Politik dazu auffordern, die Kinderrechte in das Grundgesetz aufzunehmen.

Erste Station für die Weimarer Gruppe in Berlin war eine Besichtigung der Bundestagskuppel. Es folgte ein leckeres Mittagessen im Paul-Löbe-Haus, dem wichtigsten Büro- und Funktionsbau in direkter Nachbarschaft zum Reichstagsgebäude. Danach trafen sich die Kulturstädter mit Antje Tillmann und bekamen ausgiebig Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen – zur Arbeit und dem Alltag der Abgeordneten, zu den Abläufen im Bundestag allgemein.

Dann kam der große Moment: Unmittelbar vor einer Sitzung des Kinderkommission durften die Besucher endlich ihr Bild aus Weimar übergeben. Khaled Arfeh gab dazu einige Erläuterungen über die Entstehung des Kunstwerkes „Buntes Land“. Im Anschluss durften die Kinder ihre Forderungen verlesen, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, und bekamen die Gelegenheit, mit Abgeordneten der Kinderkommission ins Gespräch zu kommen.

Nur noch zwei Stunden blieben den jungen Weimarerinnen und Weimarern schließlich, um sich noch ein wenig in Berlin umzuschauen. Mit vielen neuen Informationen und aufregenden Eindrücken kehrten die Kinder nach Weimar zurück. Alle sind stolz, dass ein Bild Weimarer Kinder zukünftig im Bundestag zu sehen sein wird. An welchem Ort genau, bleibt allerdings noch offen. Interesse bekundet hat Antje Tillmann bereits. Die 55-Jährige, die seit 2002 im Bundesparlament sitzt und 2017 das Direktmandat für den Wahlkreis Erfurt/Weimar/Weimarer Land gewann, würde sich freuen, das farbenfrohe Kunstwerk in ihren Räumen ausstellen zu können.