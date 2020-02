Fasching am Wochenende: Fast überall gibt es noch Tickets

In fünf Faschings-Hochburgen des Weimarer Landes wird am Wochenende gefeiert – zwei Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Hier der Überblick:

Faschingsclub Sachsenhausen

Die Narren an der Scherkonde haben ihr Programm bereits am vergangenen Sonntagnachmittag hauptsächlich für die Senioren des Dorfes auf die Bühne der Gaststätte „Zu den Kastanien“ gebracht. Der Freitagabend ist bereits ausverkauft, am Samstag, 8. Februar, folgt die zweite abendliche Prunksitzung ab 20 Uhr. 36 Mitwirkende sorgen für knapp drei Stunden Unterhaltung unter dem Titel „Zirkus Sachsenhausen“, wie immer gehören kleine selbstgedrehte Einspielfilme dazu. Einige Karten sind für 14,99 Euro noch an der Abendkasse erhältlich.

Hayner Karnevalverein

Der Vorverkauf Mitte Januar im Feuerwehr-Gerätehaus lief gut, dennoch gibt es für alle Veranstaltungen im Grammetal-Dorf noch Karten für 11 Euro an der Abendkasse, somit auch für Samstag, 8. Februar. Das Programm ab 19.30 Uhr steht diesmal unter dem Motto „Einer für alle! Alle für Hayn!“ und will mit rund 40 Bühnen-Akteuren rund drei Stunden Spaß bieten.

Magdalaer Carneval-Club

Wenn am Freitag, 7. Februar, zum ersten Mal der Schlachtruf „Madel in Tritte!“ durch die alte Turnhalle schallt, sind die 130 Plätze voll besetzt: Die erste von fünf Festsitzungen ist bereits ausverkauft. Für die zweite am Samstag, 8. Februar, ab 20 Uhr gibt es hingegen noch Tickets für 15 Euro an der Abendkasse. Mit dem Programm zum Start der 63. Saison im November hat der MCC die Messlatte schon hoch gelegt, diesmal gibt es drei Stunden neues Material der rund 85 Mitwirkenden zu erleben. Weiter geht es an den kommenden beiden Wochenenden, Schlusspunkt ist ein Rosenmontagsprogramm am 24. Februar.

Tonndorfer Carnevals-Club

Obwohl der TCC erstmals vom Saal der Gaststätte „Deutscher Kaiser“ in die größere Gemeindehalle am Burghof wechselt, sind die Veranstaltungen an den Samstagen (8. und 15. Februar, Beginn jeweils 20.11 Uhr) ausverkauft. Auch Stehplatzkarten kann die Abendkasse nicht anbieten. Erst nach Programm-Ende gegen 22.30 Uhr, wenn der Tanz mit DJ Popeye beginnt, ist der Einlass wieder möglich. Motto der Bühnenshow in diesem Jahr: „TCC – Wenn Träume wahr werden“.

Buttelstedter Karnevalsverein

Der 51. Kachelschte Karneval beginnt mit dem großen Nachmittag für die Jüngsten: Am Samstag, 8. Februar, beginnt um 15.11 Uhr der Kinderfasching im Buttelstedter Saal am Markt 2. Der Eintritt ist frei. Derweil laufen mit Hochdruck die Proben für die erste Prunksitzung am 15. Februar – Motto diesmal: „Die Module spiel’n verrückt, der BKV total entzückt“.