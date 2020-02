So ausgelassen ging es im vorigen Jahr beim Fasching in Hopfgarten zu.

Hopfgarten. Zum dritten Mal seit der Gründung des Hopfgartener Faschingsclubs soll am Samstagabend in der „Weintraube“ der Saal beben.

Fasching in Hopfgarten: Sitzplätze nach einer Stunde weg

Auf die dritte große Festsitzung seit seiner Gründung fiebert zurzeit der Hopfgartener Faschingsclub hin: Am Samstag, 22. Februar, soll ab 20.11 Uhr im Saal der Gaststätte „Zur Weintraube“ die Post abgehen unter dem Schlachtruf „Hopfgarten – Hopp, hopp“. Die erfolgreichen Veranstaltungen der ersten beiden Jahre haben offenbar Eindruck hinterlassen: Es gab diesmal einen Vorverkauf, und nach nur rund einer Stunde waren sämtliche Sitzplatzkarten schon vergriffen. Eine Abendkasse für „Flanierkarten“ wird es am Samstag dennoch geben. Das Club-Motto „Hopfgarten lebt – der Saal bebt“ wollen die Mitwirkenden auch in diesem Jahr wieder angemessen umsetzen.

Die Vorbereitungen laufen seit Wochen und nahmen in den letzten Tagen zunehmend an Fahrt auf. Die Generalprobe hat der Club bereits hinter sich. Zum Programm gehören unter anderem Auftritte der Kindertanzgruppe, der „Chaoskorkenqueens“ mit einem Medley von Hits aus den 90er-Jahren, der „Klatschweiber“ sowie des Kirmesvereins, der eine maritime Choreographie vorbereitet hat. Die Organisatoren versprechen diverse weitere lustige und musikalische Einlagen sowie als Höhepunkt ein Männerballett.

Samstag, 22. Februar, 20.11 Uhr, Zur Weintraube, Tiefer Weg 18