Feiertage gern wochentags

Würde es nach Geschäftsführer Mirko Schwendel von der Thüfleiwa gehen, fielen Feiertage nie auf Wochenenden. Die Erfahrung lehre nämlich, sagte er im Gespräch mit Landwirtschaftsministerin Susanna Karawanskij (Linkspartei), dass beim Umsatz ein deutliches Plus zu verzeichnen ist, wenn Wochentage eben auch noch zum Feiern da sind.

Klar, wenn der Bürger Zeit und Ruhe hat, er vielleicht mit der Familie gemütlich zusammensitzt, wird wohl im Durchschnitt auch mehr gegessen. Und der Rost steht bei solchen Zusammenkünften, wenn die Witterung passt, in Thüringen traditionell meist sowieso im Mittelpunkt. Kein Wunder also, dass die Rostbratwürste des hiesigen Herstellers die Skala der gefragtesten Produkte im Sortiment anführen.

Dass regionale Fleisch- und Wurstwarenhersteller wie die Thüfleiwa dennoch keinen ganz so einfachen Stand haben, hängt an vielen Faktoren. Einen Großteil von diesen können regional tätige Firmen wie die Thüfleiwa kaum beeinflussen. So den Energiemarkt. Punkten könne die Apoldaer dafür mit den 15 Filialen. Aber auch die müssen sich jeden Monat (neu) rechnen.