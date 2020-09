Feinbäckerei Heberer schließt Produktionsstandort Weimar

In der Stadt schlug die Nachricht ein wie eine Bombe. Die Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH schließt ihren Produktionsstandort Weimar. Davon betroffen seien 74 Arbeitsplätze, heißt es in einer Mitteilung der Firma. Die übrigen 75 Arbeitsplätze der GmbH in Verwaltung und den Eigenfilialen in Thüringen blieben nahezu komplett erhalten. Ziel sei es, bei dem Stellenabbau so wenige betriebsbedingte Kündigungen wie möglich auszusprechen. Zahlreiche der betroffenen Mitarbeiter sollen die Möglichkeit erhalten, in einer Filiale oder in der Produktion an einem anderen Standort zu arbeiten.

Die Tochter der Mühlheimer Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH sei 2014 schuldenfrei in die Selbständigkeit geführt worden, um mehr Freiräume für regionale Partnerschaften und Umsätze zu ermöglichen. Seit mehreren Jahren sei die finanzielle Entwicklung problematisch und habe sich im Corona-Jahr 2020 zugespitzt. Die Defizite seien – ohne dass eine rechtliche Notwendigkeit bestand – von der Muttergesellschaft Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH Mühlheim getragen und ausgeglichen worden.

Die Corona-Krise habe die Firma wirtschaftlich stark getroffen. Selbst an den sonst sehr gut laufenden Verkehrsknotenpunkten seien die Umsätze seit März 2020 erheblich zurückgegangen. Neben vorübergehenden Filialschließungen mussten auch Großkunden wie beispielsweise Gastronomiebetriebe und Hotels, die zur Stabilisierung des Produktionsvolumens geführt hatten, ihren Geschäftsbetrieb auf unbestimmte Zeit einstellen. Die Geschäftsführung habe sofort Kurzarbeit beantragt und erhebliche Einsparungen bei den Auslieferungstouren vorgenommen.

Zunächst sei die Geschäftsführung noch davon ausgegangen, dass die finanziellen Auswirkungen nur vorübergehend sind. Die Situation habe sich aber weiter zugespitzt. Staatliche Fördergelder zur Unterstützung der Krisenbewältigung habe die Firma nicht erhalten. Da auch die Muttergesellschaft die Auswirkungen der Corona-Krise bewältigen muss, bestehe keine Möglichkeit mehr, die Verluste der Tochter weiter auszugleichen. Für Heberer sei es daher notwendig, Produktionskapazitäten zu bündeln und Kosten zu reduzieren sowie den Produktionsstandort in Weimar zu schließen.

Die Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH werde mit dem Betriebsrat in Weimar über die geplante Betriebsschließung der Produktion beraten und die erforderlichen Verhandlungen über einen Interessenausgleich und Sozialplan führen. Die Filialstruktur bleibe weiterhin bestehen. Darüber hinaus biete das Unternehmen Mitarbeitern die Möglichkeit an, ihre Tätigkeit an einem Standort der Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH Mühlheim bzw. eine Tätigkeit in Filialen fortzusetzen. Die Unternehmensleitung bedauere die Entscheidung zutiefst.