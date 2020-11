Feininger-Kirche in Gelmeroda wieder im Lichterglanz

Erstmals erstrahlte die Feininger-Kirche in Gelmeroda am ersten Adventssonntag wieder in vollem Lichterglanz. Die Reparatur an der Lichtinstallation hatten die Stadtwerke Weimar pünktlich zum Start in die Adventszeit abschließen können. Jetzt leuchtet die durch Bauhausmeister Lyonel Feininger weltbekannte Dorfkirche an den Adventssonntagen sowie zum Weihnachtsfest. Das von dem Weimarer Architekten Peter Mittmann entworfene Lichtkunstwerk war als Förderprojekt des „Freundeskreises Weimar-Kulturstadt Europas 1999“ entstanden und ein Baustein des Festprogrammes im Jahr 1999.