Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feininger-Tafeln instandgesetzt

Am Feininger-Radweg informieren 23 Pultaufsteller und sechs Glastafeln über das Wirken des Bauhausmeisters in dem jeweiligen Ort Viele der Aufsteller waren nach knapp 20 Jahren verschmutzt oder auch beschädigt und schlecht bis gar nicht mehr lesbar. Mit Hilfe von Leader-Fördermitteln konnten die Aufsteller und Tafeln dieses Jahr instandgesetzt werden. Stellvertretend für alle wird am Montag, 20. Juli, um 10 Uhr die Glastafel in Mellingen auf der Rasenfläche gegenüber der VG Mellingen (Karl-Alexander-Str.) eingeweiht.