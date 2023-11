Feldhamster in Weimar: Vom Ernteschädling zur vom Aussterben bedrohten Art

Weimar. Vortrag im Stadtmuseum Weimar über Feldhamster.

Der Arbeitskreis Heimische Orchideen lädt am Mittwoch, 8. November, 18 Uhr, alle Interessierten zu einem Vortrag „Auf den Spuren der Feldhamster in Thüringen“ mit dem Naturfotografen Wolfgang Hock im Stadtmuseum Weimar ein. Feldhamster gehören heute zu den seltensten Säugetierarten Deutschlands. Das war nicht immer so. Noch vor wenigen Jahrzehnten galt er als Ernteschädling in der Landwirtschaft, ist in der Ankündigung zu lesen. Der Beruf des Hamsterfängers war ehrenhaft und sorgte mit Fellen für Einkommen und Reduzierung der Bestände. Moderne Erntemaschinen und die Zersiedelung führten zu dramatischen Bestandseinbrüchen. Heute ist er in der gesamten EU vom Aussterben bedroht.