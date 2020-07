Sein neues Buch stellt Felix Leibrock in der Kirche St. Peter und Paul in Oberweimar vor.

Weimar. Ab sofort gibt es in der Thalia Buchhandlung Karten für die Vorstellung des neuen Buches von Felix Leibrock in der evangelischen Kirche Oberweimar.

Felix Leibrock stellt Buch vor

Sein neues Buch „Wenn der Sommer kommt, tanzen die Träume“ stellt Felix Leibrock am Freitag, 14. August, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche St. Peter und Paul in Oberweimar vor. Dabei wird Peter Frank auch einen Song zum Buch präsentieren. Karten gibt es ab sofort bei Thalia in Weimar in der Schillerstraße 5a oder unter thalia.weimar@thalia.de.