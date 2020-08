Arbeiter der Firma WBB beim Ausschachten für das neue Abwasser-Entsorgungssystem in der Kirchstraße in Krautheim.

Krautheim. Abwasser-Schachtarbeiten in Krautheim dauern länger als erhofft

Fels auch unter der Kirchstraße

Der Fels bleibt den Arbeitern treu: Auch in der Kirchstraße, dem aktuellen Schauplatz der Abwasser-Bauarbeiten in Krautheim, stoßen die Männer der Firma WBB beim Ausschachten in 60 bis 80 Zentimetern Tiefe auf eine Schicht Felsgestein.