Ferienkino im Weimarer Mon Ami

Das Kino Mon Ami in Weimar.

Weimar. Ab sofort startet das Ferienkino im Mon Ami Weimar.

Mit „Schneeweißchen und Rosenrot“ startet ab sofort das Ferienkino im Mon Ami. Bis einschließlich Sonntag, 20. Februar, ist der Märchenfilm jeden Tag um 10 Uhr und 11.30 Uhr zu sehen, Samstag und Sonntag läuft er um 15 Uhr. Das Märchen der Brüder Grimm erzählt von einem verwunschenen Bären der Obdach bei „Schneeweißchen und Rosenrot“ sucht und von einem bösen Zwerg, der im Wald dreimal mit seinem Bart an einem gefällten Baum hängen bleibt. Am Ende der Geschichte verwandelt sich der Bär in einen Prinzen. Gemeinsam können dann alle den Zwerg besiegen und auch die Schätze zurückgewinnen, die er dem Königssohn gestohlen hat. Schneeweißchen nimmt den Prinzen zu ihrem Mann.