Ferienkurse der Weimarer Malschule

In der Seifengasse fielen am Donnerstag zehn Mädchen und Jungen auf, die emsig architektonische Details aufs Papier bannten. Auch Helena (8) und Charlotte (links, 7) versuchten sich im Ferienkurs „Weißt du, wie der Sommer riecht“ bei Theresa Berger (Mitte). In einem zweiten Ferienkurs der Weimarer Mal- und Zeichenschule widmeten sich drei Tage lang ebenfalls zehn Kinder dem Malen, Zeichnen und Drucken. Druckfrisch liegt jetzt auch das Kursprogramm 2020/21 der Weimarer Malschule vor.