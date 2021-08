Festakt und Rallye zum Jubiläum des Weimarer Dreiecks

In direkter Nachbarschaft – auf dem Stéphane-Hessel-Platz und nebenan in der Weimarhalle, erinnern ein Festakt und eine Stadtrallye für Jugendliche am 29. August an das 30-jährige Jubiläum des Weimarer Dreiecks.

Die Thüringer Staatskanzlei ist am Sonntag Gastgeberin der Festveranstaltung zum 30-jährigen Jubiläum des Weimarer Dreiecks. Dazu werden Ministerpräsident Bodo Ramelow, der polnische Botschafter Andrzej Przyłebski, der Staatsminister des Auswärtigen Amtes, Michael Roth, und weitere geladene Gäste erwartet.

Zudem verleiht Oberbürgermeister Peter Kleine mit dem Vorsitzenden des Vereins Weimarer Dreieck, Dieter Hackmann, den diesjährigen Weimarer-Dreieck-Preis an ein trinationales Jugendprojekt.

Die Veranstaltung in der Weimarhalle wird am 29. August ab 11 Uhr per Livestream übertragen. Zusätzlich geht an diesem Tag eine „Weimarer Dreiecks Rallye“ ab 10.30 Uhr auf sportliche Weise den Spuren nach, die französische und polnische Persönlichkeiten in Weimar hinterlassen haben. An 15 Standorten wird etwa an Napoleon erinnert, an Madame de Staël, Adam Mickiewicz und Rosa Luxemburg sowie an Häftlinge eines Buchenwald-Außenkommandos.

Nach dem Start am Stéphane-Hessel-Platz um 10.30 Uhr führt die App „Actionbound“ an Orte, an denen es weitergehende Informationen gibt. Teilnehmen werden unter anderem fünf Trios, bestehend aus Jugendlichen aus Lille, Krakow und Weimar.

Live: www.youtube.com/thueringende