„Festival der Möglichkeiten“ mit Abstand – und Spaß

Ein „Festival der Möglichkeiten“ in Zeiten von Corona? Lange stand in den Sternen, ob die beliebten Workshops für Kinder und Jugendliche in diesen Herbstferien überhaupt stattfinden können. Und in welcher Form. Am Ende standen ein klares Ja und ein Hygienekonzept, dass das Festival möglich gemacht hat. Es findet seit Montag im Mon Ami, in der Innenstadtsporthalle und in der Schwungfabrik statt. Um die Angebote räumlich zu entzerren, kam zudem die Campus-Turnhalle in Weimar West als Veranstaltungsort hinzu, sagte Dirk Wendelmuth vom Zirkus Tasifan. Er möchte auch mit künftigen Festivals in die Stadtteile gehen, um so auch Jugendliche zu erreichen, die sonst nicht dabei sein würden. Mitveranstalter sind die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Thüringen, der Thüringer Tanzverband, die Thüringer Landesmedienanstalt sowie der Jenaer Circus MoMoLo.

Entsprechend abwechslungsreich ist das Programm, an dem 110 junge Leute im Alter ab zehn Jahren teilnehmen. Es reicht von Fotografie über Tanz oder Jonglage bis zu einer Tüftelwerkstatt oder dem Bau von Papierskulpturen. Durch einen Zufall konnte sogar der Wunsch in Erfüllung gehen, dass der Zirkus KCC aus Tansania wieder dabei ist, erzählte Dirk Wendelmuth erfreut: Einige Mitglieder absolvieren gerade in Niedersachsen ein Bundesfreiwilligenjahr und konnten dementsprechend anreisen, um im Mon Ami einen mitreißenden Workshop mit afrikanischem HipHop zu geben. Ebenso ist ein Workshopleiter aus dem schweizerischen Corona-Hotspot Zürich dabei, der einen negativen Test vorweisen konnte.

Zu den 17 Workshops, die auch junge Leute aus Ilmenau, Erfurt oder Apolda besuchen, kommt am Mittwoch ein Thementag hinzu. In ihren festen Gruppen befassen sich die Kinder und Jugendlichen etwa mit Aktionen für den Klimawandel, hören von Omar Al-Masri von der EJBW, wie er aus Syrien nach Weimar geflüchtet ist, sprechen mit einem Aktivisten über Seenotrettung oder entdecken jüdische Kultur in der Stadt. Ebenfalls am Mittwoch wird Schirmherr Bildungsminister Helmut Holter erwartet, der in der Schwungfabrik zwei Workshops besuchen will. Das Ministerium ist ebenso wie unter anderem die Volkshochschule ein wichtiger Unterstützer des Festivals, bei dem die Teilnahme komplett kostenlos möglich ist.

Es sei wichtig, den Kids damit in dieser Zeit ein Stückchen Normalität geben zu können, betonte Dirk Wendelmuth. Allerdings: Die Abschlusspräsentation – sonst der Höhepunkt im überfüllten großen Saal des Mon Ami – findet dort nur im Mini-Format ohne externe Besucher statt. Die Gruppen zeigen sich dabei am Freitag mit Abstand, was sie in der Woche gelernt haben.