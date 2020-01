Das Trompetenkonzert im Fürstenhaus der Liszt-Hochschule gestalteten fünf junge Trompeter vom Shanghai Conservatory of Music mit ihren Gastgebern.

Weimar. Seit Jahren unterhält der Weimarer Trompetenprofessor Uwe Komischke beste Beziehungen zum Shanghai Conservatory of Music.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Festliche Trompetenmusik

Gemeinsam mit fünf jungen Trompetern des Shanghai Conservatory of Music gestalteten die Bläserklassen an der Hochschule für Musik Franz Liszt am Sonntag auch im Fürstenhaus ein Konzert. Dabei standen auch 20 Trompeter gemeinsam auf der Bühne. Den Kontakt hatte der Weimarer Trompetenprofessor Uwe Komischke geknüpft.