Foto: Frances Theres Beier

Weimar. Über 85 Gäste nahmen am Festakt zum 20. Jubiläum des Hochschulzentrums am Horn teil.

Den Festnachmittag zum 20. Jubiläum des Hochschulzentrums am Horn besuchten über 85 Gäste. Teilweise hatten diese Schwierigkeiten, überhaupt noch einen Sitzplatz in dem kleinen Konzertsaal in der ehemaligen Streichhan-Kaserne zu finden. Bei dem klangfarbenreichen Konzert ließen unter anderem auch Studierende aus der Tuba- und Posaunenklasse Enrique Crespos die Bruckner-Etüde für das tiefe Blech erklingen.