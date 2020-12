Festtagsbraten zum Mitnehmen am Stausee Hohenfelden

Im Gänsemarsch zum Entenbraten: Geduldig standen am Sonntag Dutzende Kunden in einer Warteschlange, die zum Eventlokal „Hans am See“ in Hohenfelden führte. Dessen Chef Hans C. Marcher stand im Freien am Grill und bereitete Ente mit Klößen zu. In mitgebrachten Pfannen und Töpfen transportierten die Menschen, die sich nach einer Werbekampagne telefonisch für diesen Festtagsbraten angemeldet hatten, ihre Portionen nach Hause. Am Dienstag und Mittwoch, 22. und 23. Dezember, bietet Marcher diese Aktion nochmals an und nimmt auch noch Bestellungen entgegen.

Telefon 036450-437410