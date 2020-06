Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fête de la Musique? Auf jeden Fall – aber anders!

Die gute Nachricht vorweg: Die Fête de la Musique findet am 21. Juni statt, – aber anders. „Die Musik stirbt nicht aus, muss wegen der Ausbreitung des Coronavirus aber neue Wege gehen“, informierte Kirsten Deutsch, Musikreferentin in der Stadtkulturdirektion, am Dienstag im Interimsrathaus. Denn gerade Podeste schaffen räumliche Nähe und lassen die Menschen an wenigen Orten rings um die Musiker zusammenströmen. Die Fête de la Musique werde deshalb digitaler, kleinteiliger, intimer, kreativer. Die Fête wird nicht leise sein. Doch könne die Mittsommernacht in ihrem neuen Format trotzdem gemeinsam, doch mit dem notwendigen Abstand gefeiert werden.

Musiker und Musikliebhaber, Profis und Laien aller Stilrichtungen sind aufgerufen, auf ihre Balkone zu treten, ihre Fenster zu öffnen, sich vor die Wohnungstür zu setzen oder im Garten zu musizieren, Streams anzuwerfen, Hausmusik zu machen oder sich online zusammenzuschalten, das alte Liederbuch hervorzuholen und vieles mehr. Gespielt werden soll damit vor allem für die Nachbarn. Die Fête de la Musique Deutschland möchte gemeinsam ein Zeichen setzen und ruft außerdem zur Mitsingaktion im ganzen Land auf. Zum Einstieg erklingt um 17 Uhr die „Ode an die Freude“. Zum Ausklang gibt es um 23 Uhr den Nachtgesang mit „Der Mond ist aufgegangen“. Das weltweite Fest der Musik, der Toleranz und Weltoffenheit ist der Paukenschlag zum Sommeranfang. Die Fête de la Musique wird auch 2020 die Menschen miteinander verbinden und auf die ungeheuere Kraft verweisen, die in der Musik und den Menschen steckt.

Ab 21. Juni werden auf der Internetseite www.fete.weimar.de Videos verschiedener Musiker, die sonst zur Fête spielen, verfügbar sein. Derzeit haben bereits 10 bis 15 Musiker ihre Mitwirkung zugesagt. Die Fête de la Musique wird in Weimar seit 2007 gefeiert. Rund 350 Musikerinnen und Musiker wirkten sonst jeweils mit.

www.fete.weimar.de