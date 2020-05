Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuchter Lehm als Nestbau-Hilfe für Schwalben

Nicht nur die Landwirte bekamen durch die Trockenheit im April und vor den Eisheiligen Probleme, sondern auch die Tierwelt im Weimarer Land: Für die Schwalben war es in den Wochen vor den „Eisheiligen“ schwierig, geeignetes Baumaterial für ihre Nester zu finden. Eine Idee zur Abhilfe hatte Elisabeth Linnert, Leserin unserer Zeitung: Sie lebt in Rittersdorf, wo viele Schwalben ihre Brutplätze haben. „Ich habe eine einfache Schale mit feuchtem Lehm in meinen Garten gestellt“, berichtet die Tierfreundin. „Sie wird sehr gut frequentiert.“ Nun läuft die erste der beiden Brutzeiten für die nützlichen Insektenfresser.