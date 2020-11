Feuertaufe in Ettersburg für den neuen Logistik-Wagen

Sechs Wehren kamen am Donnerstagabend in Ettersburg zum Einsatz, eine siebente stand vor Ort in Bereitschaft.

Ettersburg. Sechs Nordkreis-Feuerwehren bekämpften am Donnerstagagend erfolgreich den Brand eines Geräteschuppens in Ettersburg.

Auf rund 10.000 Euro schätzt die Weimarer Polizei den Sachschaden, der am Donnerstagabend bei einem Brand in Ettersburg entstand. Sieben Feuerwehren waren ausgerückt, um das Feuer in einem Geräteschuppen in der Schänkgasse zu bekämpfen. Ein Nachbar, der den Brand mit einem Feuerlöscher eindämmen wollte, erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam zur Behandlung ins Klinikum Weimar. Die Brandursache war auch am Freitag noch unklar: Der Eigentümer des Hausgrundstückes hatte tags zuvor noch Brennholz gespalten, das er dann in dem Schuppen lagerte. Die Ermittler der Polizei gehen unter anderem dem Verdacht der Brandstiftung nach.