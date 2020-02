Feuerwehr Ettersburg hofft auf personellen Aufschwung

Es war kein allzu aufregendes Jahr für die Freiwillige Feuerwehr Ettersburg: Fünf Einsätze stehen in der Bilanz der Einsatzabteilung, die Ortsbrandmeister Silvio Berbig zur Jahreshauptversammlung zog. „Das ist für unsere Verhältnisse aber eher der Normalzustand“, sagt er. „Bis auf das Schloss und das Pflegeheim befinden sich in unserem Bereich kaum Gefahrenschwerpunkte.“ Ein Mal hatte die Meldeanlage des Schlosses tatsächlich Alarm ausgelöst, aber als die Kameraden dort im Juni anrückten, stellte sich heraus, dass offenbar Zigarettenrauch eines Besuchers die Ursache war.

Ansonsten gab es einen Baum, den ein Sturm im März auf die Straße aus Richtung Einnahme gedrückt hatte, und einen Unfall, als ein Auto in Richtung Hottelstedt einer auf der Straße liegenden Palette ausweichen musste. Bei einem Busunfall in Ramsla im Herbst und dem Brand des dortigen Kindergartens im Dezember rückten die Ettersburger mit aus und sorgten für gesicherte Absperrungen.

Als Hauptaufgabe hat Silvio Berbig weiter die personelle Entwicklung der Wehr im Blick. Die achtköpfige Einsatzabteilung verzeichnete mit Stephan Piplack einen Neuzugang, der an den Ausbildungen (alle zwei Wochen gemeinsam mit den Kameraden aus Ramsla) teilnimmt und in diesem Jahr den 70-Stunden-Grundkurs absolviert. Drei Nachwuchs-Kräfte aus Ettersburg mischen seit 2019 in der Ramslaer Jugendfeuerwehr mit. „Wenn wir es irgendwann mal wieder hinbekommen, neun Leute tagsüber einsatzbereit zu bekommen, wäre das ein Riesenerfolg“, so Berbig. Zurzeit arbeitet allerdings meist nur Gemeindearbeiter Ronny Heinrich nah genug am Dorf, dass er jederzeit alarmiert werden kann.

Das Kleinlöschfahrzeug der Ettersburger sei zwar etwas in die Jahre gekommen, aber unter Zeitdruck stehe man in Sachen Ersatz nicht, so Berbig. Die Kameraden wünschen sich, wenn es soweit ist, ein Fahrzeug mit Wassertank.

Zwei langjährige Mitstreiter bekamen zur Versammlung Präsentkörbe überreicht: Gebhard Heinrich für 50 Dienstjahre, Andreas Wiener für 40.