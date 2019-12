Feuerwehreinsatz in Blankenhain

Hochprozentiges war nach ersten Erkenntnissen der Polizei der Grund, warum Rettungskräfte in Blankenhain am zweiten Weihnachtsfeiertag ausrücken mussten.

Blankenhain. Hochprozentiges war nach ersten Erkenntnissen der Polizei der Grund, warum Rettungskräfte in Blankenhain am zweiten Weihnachtsfeiertag ausrücken mussten.

Feuerwehren aus Blankenhain und den Ortsteilen sowie die Drehleiter Bad Berka rückten am Vormittag in die Christian-Speck-Straße an. Vor Ort angekommen zeigte sich eine Verrauchung einer Wohnung, die der Eigentümer nach längerer Diskussion schließlich öffnete.

Grund war stark angebranntes Essen. Eine Gefahr für andere Bewohner des Eingangs bestand nicht, so dass die Feuerwehr von einer Evakuierung absah. Der alkoholisierte Mieter hatte sich jedoch noch verletzt. Er musste blutend von einem Notarzt vor Ort behandelt werden und anschließend ins Klinikum Weimar eingeliefert wurde. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung durchgelüftet hatte, konnte der Einsatz beendet und die Sperrung der Christian-Speck-beendet werden.

