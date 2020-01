Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwerk bleibt strittig

Das neue Jahr beginnt. Und schon ist der Humor im Eimer. Denn die Frage meiner Kollegin Susanne Seide nach dem nicht identifizierbaren Grund und Urheber eines zehnminütigen Feuerwerks im Tiefurter Park am Neujahrstag hatte durchaus einen humorvollen Unterton. Schließlich war es bereits 18 Uhr und die Zeit für ein Freudenfeuerwerk um Mitternacht längst vorüber.

Statt dessen wurde sie durch eine Zuschrift belehrt, dass es „nach § 23 Abs. 2 SprengV das Zünden von Knallern der Kategorie F2 am 31.12. sowie 01.01. nicht verboten ist“. Die Redaktion solle sich doch besser darüber wundern, warum vor dem 31. Dezember solche Feuerwerkskörper gezündet werden, obwohl es strikt verboten ist.

Ganz ehrlich: Wir wundern uns darüber schon lange nicht mehr, ärgern uns aber ziemlich. Die Unsitte der Vorab-Knallerei erschreckte uns in diesem Jahr beispielsweise schon am 23. Dezember am Goetheplatz. Und auch von anderen Straßen und Plätzen (und auf dieser Seite) wurde darüber berichtet.

Der Feuerwerk-Zeitpunkt im Tiefurter Park sollte dagegen nicht verdammt werden. Wir waren – mit einem Augenzwinkern – einfach der Hoffnung, einen ungewöhnlichen und vielleicht fröhlichen Grund zu erfahren.