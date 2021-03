Umzug von Fridays For Future durch Weimar

Nach einer längeren Pause startet am Freitag, 19. März, 15 Uhr, auf dem Theaterplatz der nächste Klimastreik von „Fridays For Future“ Weimar. Er findet im Zuge des weltweiten Klimastreiks in vielen Städten statt und richtet sich auch gegen die hohe Förderung unrentabler Flughäfen wie in Erfurt zugunsten einer besseren Radinfrastruktur. Vom Theaterplatz folgt ein Umzug über Steubenstraße, Bauhaus-Uni, Wielandplatz, Frauenplan, Markt, Herderplatz und Graben zum Goetheplatz.