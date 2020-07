Weimar. Bei einem öffentlichen Podium am 30. Juli vor dem Weimarer ACC können alle Interessierten ihre Fragen zum Thema Klima stellen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FFF und Tilmann bei Klima-Podium

Über Klimagerechtigkeit sprechen Aktivisten von „Fridays For Future“ (FFF) Donnerstag bei einer offenen Podiumsdiskussion mit der Bundestagsabgeordneten Antje Tillmann (CDU). Hintergrund ist die Unzufriedenheit vieler junge Leute mit der Klimapolitik. Die Veranstaltung, die im Livestream auch auf Instagram läuft, findet vor dem ACC statt. Alle Gäste können dabei ihre Fragen an die Teilnehmer des Podiums stellen. Es gehört zum Projekt „A Kids Headquarters“, mit dem die ACC-Galerie junge Leute aufruft, mit ihren Themen Räume der Galerie zu besetzen, Aktionen oder Veranstaltungen zu starten, um so auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen.

Donnerstag, 30. Juli, 17 Uhr; Freifläche vor dem ACC; Eintritt frei