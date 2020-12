Fichten fürs Fest von der Marienhöhe

Auch in diesem Jahr bietet die gemeinnützige Schülerfirma Jolka Interessierten an, auf der Marienhöhe ihren Baum fürs Fest selbst zu schlagen. Das ist an zwei Samstagen in der weitläufigen, ökologisch bewirtschafteten Weihnachtsbaumplantage am Fuß des Ettersberges möglich.

Es stehen verschiedene Fichtenarten aller Größen zur Auswahl. Handsägen können vor Ort ausgeliehen werden. Zudem gibt es trockenes Kaminholz in Säcken, Kräutertees aus der Uckermark, Christbaumkerzen sowie russisches Holzspielzeug.

Neugierige können auch die fortschreitende Umwandlung der Fichtenmonokultur in einen artenreichen Misch- und Fruchtwald durch die Waldorf-Schüler besichtigen sowie für jede geschlagene Fichte selbst einen Jungbaum pflanzen.

Samstag, 5. und 19. Dezember, 8.30 bis 16 Uhr; Marienhöhe, oberhalb Kreuzung Umgehung/Industriestraße