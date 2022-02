Film „Das Mädchen mit den goldenen Händen“ wird im Weimarer Lichthaus gezeigt

Das Lichthaus-Kino am Kirschberg

Weimar. Der Film „Das Mädchen mit den goldenen Händen“ erzählt die Geschichte eines kleine ostdeutsches Provinzstädtchen im Jahr 1999 kurz vor dem Millennium-Wechsel.

Der Film der renommierten Theater- und Kinoschauspielerin Katharina Marie Schubert mit dem Titel „Das Mädchen mit den goldenen Händen“ ist prominent besetzt. Corinna Harfouch, Jörg Schüttauf, Peter René Lüdicke sowie Gabriela Maria Schmeide stehen für das Drama vor der Kamera. Am Donnerstag, 17. Februar, um 19 Uhr ist der Film auch im Lichthaus in Weimar zu sehen.

Im Mittelpunkt der Handlung steht ein ostdeutsches Provinzstädtchen im Jahr 1999 kurz vor dem Millennium-Wechsel. Gudrun feiert ihren 60. Geburtstag in einem Herrenhaus, das zu DDR-Zeiten als Kinderheim genutzt wurde, in dem auch sie elternlos aufgewachsen ist. Die Geschichte, die sich zwischen Wehmut und Nostalgie bewegt, feierte 2021 auf dem Filmfest in München Premiere und gewann auf dem Braunschweig International Film Festival den Heimspiel-Preis.