Filme über Tesla und Edison

Weimar. Im Begleitprogramm zur Ausstellung „Kampf um die Spannung in Weimar“ im Stadtmuseum laufen im Kino Mon Ami Filme über Edison und über Tesla.

Aus Anlass der Sonderausstellung im Stadtmuseum Weimar zeigt das Kino Mon Ami vom 3. bis 8. September Spielfilme über das Leben der großen Erfinder Edison, der für den Gleichstrom eintrat, und Tesla, Erfinder des Wechselstromes. Die Geschichte der öffentlichen Stromversorgung fängt in Weimar noch im 19. Jahrhundert mit Gleichstrom an, der dann ab 1924 immer mehr durch Wechselstrom ersetzt wird. Der Film „Edison – Ein Leben voller Licht“ von Alfonso Gomez-Rejon läuft jeweils um 17 Uhr. Um 19 Uhr schließt sich Michael Almereydas Film „Tesla“ an.