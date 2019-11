Weimar WeimarIm Rahmen der Filmreihe Wendegeschichten ist am Samstag, 9. November, 19 Uhr, der Berliner Regisseur Bernd Böhlich für ein Filmgespräch zu Gast im Kino Mon Ami. Gezeigt wird sein Film ...

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Filmgespräch mit Bernd Böhlich

Im Rahmen der Filmreihe Wendegeschichten ist am Samstag, 9. November, 19 Uhr, der Berliner Regisseur Bernd Böhlich für ein Filmgespräch zu Gast im Kino Mon Ami. Gezeigt wird sein Film „Und der Zukunft zugewandt“. Der Film erzählt die Geschichte einer deutschen Kommunistin, die fälschlicherweise in einem sowjetischen Lager gefangen wurde. Der Film nimmt sich eines von der DDR lange verschwiegenen Themas an.

Karten an der Kinokasse